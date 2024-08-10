Astroloji ve doğa olaylarıyla yakından ilgilenen kişilerin çok iyi bildiği gibi Ağustos ile birlikte 2024 Merkür Retrosu da başladı. Gezegenlerin gerilemesi olarak ifade edilen bu dönemde, pek çok farklı ve negatif olay yaşandı. Ağustos’un başında başlayan 2024 Merkür Retrosu’nun ne zaman biteceği ise belli oldu. Retronun sona ermesiyle birlikte Ağustos’un kalan döneminde büyük bir rahatlama yaşanacak. Milyonlarca kişinin kişisel ve toplumsal etkileri olduğuna inandığı Merkür Retrosu için bir süreç daha böylece sona ermiş olacak.

2024 Merkür Retrosunda Neler Yapılmalı?

Merkür Retrosu; iletişim, seyahat ve anlaşmalarda çeşitli sorunların yaşanacağı bir dönem olarak bilinir. Bu nedenle de retro süresi boyunca dikkatli olunması istenir. Bu dönemler için öneriler ise şöyle;

İletişime Dikkat Edin Teknoloji ile İlgili Önlemler Alın Seyahat Planlarınızı İyi Yapın Geçmişi Gözden Geçirin Kendinize Zaman Ayırın

2024 Merkür Retrosu Ne Zaman Bitecek?

Merkür retrosu 30 Ağustos 2024 tarihi itibariyle sona erecek. Yıl içerisinde 1-2 kez görülen Merkür retrosu, 3 hafta sürmektedir. Bu nedenle Ağustos’un ilk haftası itibariyle başlayan retro, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Rahatlama ve gevşeme dönemi ise 1 Eylül 2024 itibariyle başlayacak.