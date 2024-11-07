Türkiye’de 2025 itibariyle resmi tüm ücretlere zam yapılacak. Zamlı fiyatların ne kadar olacağı merak edilirken 2025 sürücü kursu ve ehliyet harç fiyatları için de zam oranı belli oldu. Yapılan ilk açıklamalara göre sürücü kursu ve ehliyet harç fiyatlarına yüzde 44 oranında zam yapılacak. Yapılacak zamlar nedeniyle 2025 yılında ehliyet almak isteyenlerin cebinden 30 bin lirayı aşan bir ücret çıkacak. Bu nedenle 2024 yılının sonlarına doğru ehliyet almak isteyenler başvurularını sıklaştırdı ve yeni yıl öncesinde ehliyet almak isteyen kişiler artış kaydetti.

2025’te Sürücü Kursu Ve Ehliyet Harç Fiyatları Kaç Para Olacak?

Yeni dönemde hem sürücü kursu hem de harç bedellerinde artış yapılacak. Sadece ehliyet kartı bedeli 5 bin 168 liradan 7 bin 441 liraya çıkacak. Sürücü kursu fiyatlarında ise şirketlere göre farklılıklar yaşanacak. Ancak 2024 yılında aşağıdaki tarifeler üzerinden %44 artışa gidilecek ve bu fiyatlar ehliyet kursu fiyatları eklenecek. 2024 yılı itibariyle mevcut rakamlar şöyle;