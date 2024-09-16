2025 yılında bayramlar, resmi tatiller ve yıllık izinler ile toplamda kaç gün tatil yapılabileceği belli oldu. 2025 yılı resmi tatillerinin resmiyet kazanmasının ardından izin günlerinin ayarlanması ile toplam tatil sayısını 45’e çıkarmak mümkün.

2025’te Resmi Tatil Kaç Gün Olacak?

Resmi ve dini tatiller 2025 yılında 14 gün olacak. 2025 yılında bayram tatilleri ve resmi tatiller genellikle hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle de bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram tatilleri için resmi bir tatil ilan edilme durumu bulunmuyor. Ancak uzun tatil yapmak isteyenler için bazı seçenekler mevcut.

Yılbaşı Hangi Güne Denk Geliyor?

Yılbaşı 1 Ocak Çarşamba günü. Çarşamba günü tatil yapacak kişiler, yıllık izinlerinden kullanarak bu tatili hafta sonu tatili ile birleştirebilir.

2025 Ramazan Bayramı Hangi Günlerde?

Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 3 iş günü olacağı için bu aranın birleştirilmesi beklenmiyor. Bu 3 günü alarak toplam tatil sürenizi 9 güne çıkarabilirsiniz.

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?

2025’te Kurban Bayramı Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı, Pazartesi günü itibariyle sona erecek. Aradaki 4 günü izin alarak tatille birleştirebilirsiniz.

Bunların dışında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de benzer şekilde izin alınarak toplamda 45 gün tatil yapılabilir.