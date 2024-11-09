Asgari ücret zammı sonrasında belirlenecek yeni asgari ücret pek çok kalemi etkileyecek. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda ise günlük yemek ücretinin ne kadar olacağına değinildi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl tarafından yapılan değerlendirmelerde 2025 yılında günlük yemek ücretlerinde enflasyona paralel bir oranda zam yapılmasının gerektiği belirtildi.

Günlük Yemek Ücretlerinde Hep Kesinti Yapıldı

Son 4 yıldan beri yemek ücretlerinin eksik uygulandığını ve ödendiğini söyleyen Bingöl, normal hak edişin 359 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak 2025 yılında da bu oranın altında kalacak yemek ücreti nedeniyle çalışanlar yine bu alanda eksiklik yaşayacak.

2025 yılı günlük yemek ücreti açıklamalar göre yüzde 44 oranında arttırılacak ve 240 TL olacak. Artış yapılmasına rağmen Ozan Bingöl her yıl yemek ücretinin düşürüldüğünü ve sessiz bir şekilde yapılan bu çalışmalar nedeniyle çalışanların bu ücret üzerinden ciddi bir kayıp yaşadığını söyledi.

Günlük Yemek Ücretinin Yıllara Göre Değişimi

Günlük yemek ücretinin 2008 yılında 9 TL olduğunu ve 2024 yılında 170 TL’ye yükseldiğini söyleyen Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ortaya çıkan çarpıklığa dikkat çekti. Ücretlerde gerçek yeniden değerleme oranının uygulanması halinde 2025 yılında gerçek değerin 359,42 TL olacağını ifade etti. Mevcut düzenlemede en yüksek rakam ise 240 TL olacak.

Ozan Bingöl konuyla ilgili “2024 yılı yemek istisnası 170 TL idi. Yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı ile önümüzdeki yıl bu tutar 240 TL olacaktır. Şayet bu oran 2000 yılından bu yana kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl bu tutarın 359,42 TL olması gerekirdi. Yıllar içerisinde işçinin, emekçinin, bordrolunun günlük yemek bedeli de gelir vergisi dilimlerinde olduğu gibi gizli gizli kırpılmış, lokması dilim dilim elinden alınmıştır. Önerimiz ise günlük yemek bedeli istisnasının kalıcı ve adil bir çözüme ulaşması açısından asgari ücrete endekslenmesi ve günlük asgari ücretin brüt tutarının en az yarısı kadar uygulanmasıdır.” dedi.