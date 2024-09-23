TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) ile ilgili tartışmalar ilk günden beri devam ediyor. Son günlerde ise boş bir alanda onlarca TOGG’un yer aldığı görüntüler dolaşımda yer almaya başladı. Bu fotoğrafı paylaşan kullanıcılar “Yüzlerce belki binlerce TOGG araç. Ne amaçla açık alanda bekletiliyor, alan fabrikanın otopark alanı mı? Fikri olan var mı?” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu durumun ardından ise araçların akıbeti merak edilirken resmi durum ortaya çıktı.

TOGG Görselleri 6 Ay Öncesinden

TOGG görsellerine yönelik yapılan resmi açıklamalarda görselin güncel olmadığı belirtildi. 6 ay öncesine ait olduğu belirtilen fotoğraftaki araçların sahiplerine teslim edilmek üzere bekletildiği ve kısa süre içersinde de tüm araçların araç sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Dolaşımda yer alan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı da belirtilirken araçlar için standart teslim süreçlerinin takip edildiği açıklandı.

TOGG için yapılan bu açıklamalar sonrasında gündemdeki tartışmalara da böylece son bulmuş oldu.