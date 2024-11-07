Türkiye’de 1 Kasım düzenlemeleri sonrasında aile hekimleri grev başlatmıştı. Aile hekimlerinin grevleri yakından takip edilirken ilaç yazdırmak ya da tedavi olmak isteyenler bugün sağlık ocaklarında hasta b akılıp bakılmadığını merak ediyor. Aile hekimleri grevi bugün var mı? Grev devam ediyor mu?

Aile Hekimleri Grevi Sürüyor mu?

Aile hekimleri grevi bugün de devam ediyor. 5 Kasım’da başlayan ve 7 Kasım’a kadar devam edeceği açıklanan grev bugün itibariyle sona erecek. Aile hekimleri bu süre boyunca meydanlarda olacağı gibi hiçbir hastaya da bakım sağlanmayacak. Acil durumlar dışında tedavi yapılmayacak. Bu nedenle bugün sağlık ocağına gidecek kişilerin dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlık Ocaklarında Doktorlar Hasta Bakıyor mu?

Sağlık ocaklarında doktorlar hasta bakmayacak. Bu nedenle sağlık ocakları yerine acil durumlarda hastanelerin acil bölümleri ya da randevu alınarak poliklinik bölümlerine başvurulması gerekiyor. Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri protesto eden binlerce aile hekimi, ebe ve hemşire grev kapsamında iş bıraktı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından yapılan açıklamalarda hekim düzenlemelerinin geri çekilmesi istenirken mevcut maaşlar ve emeklik döneminde yapılacak ödemelerde de hak edişlerin garanti altına alınması gerektiği belirtildi.

Hangi Sendikalar Grev Kararı Aldı?

Grev kararı alan sendikaların listesi şöyle;