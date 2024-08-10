Türkiye’de 11 köpeğin gömülmesi olayı ile başlayan soruşturma devam ediyor. Altındağ olayına yönelik tepkiler artarken gözler Altındağ Belediyesi’ne çevrilmişti. Altındağ Belediyesi yaptığı basın açıklamasıyla olaya yönelik belediyenin durumunu aktardı. Gündemde ise Altındağ Belediyesi belediye başkanı kim sorusu yer aldı. Peki, Altındağ Belediye başkanı kim? Altındağ Belediye başkanı köpek olayı hakkında ne dedi? İşte detaylar.

Altındağ Belediye Başkanı Kim? Hangi Partiden?

Altındağ Belediye başkanı Dr. Veysel Tiryaki. 2024 yerel seçimler sonrasında Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediye başkanı olarak göreve başlayan Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu Dörtdivan’da doğdu. Kamu yönetimi bölümünde eğitimini alan Tiryaki’nin eğitim aldığı okul ve bölümleri şöyle;

1988 – İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi

2011 – İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Master program

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora

1990 sonrasında 14 yıl süren kaymakam ve vali yardımcılıkları görevini sürdüren Veysel Tiryaki, 2003 yılı itibariyle de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine getirildi.

29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Veysel Tiryaki, geçtiğimiz seçimlerde yeniden aday olarak yeniden belediye başkanı olarak göreve geldi.

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Hangi Partiden?

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki AK Parti’den. Altındağ’ın önceki belediye başkanı da AK Parti’den Asım Balcı’ydı. Tiryaki, yüzde 47,25 oy oranı ile yeniden seçildi.

Altındağ Belediye Başkanı Köpek Olayı İçin Ne Dedi?

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki köpek olayı için özel bir açıklama yapmadı. Ancak belediye yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklama ise şöyle;