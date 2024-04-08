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Apartmanda Çıkan Yangında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Ziyagökalp Mahallesi’nde 12 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3’ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yangın nedeniyle hasar oluştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kayseri
Yangın

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