Av sezonunun başlamasıyla birlikte balık hallerinde hareketlilik arttı. 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte balıkçılar dolu teknelerle dönüş yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl çok bol olmayan palamutta bu yıl yüzler gülüyor. Kasa kasa getirilen balıklar arasında en çok ve bol balık palamut oldu.

En Çok Palamut ve Sardalya Tutuldu

İlk seferlerden palamut ve sardalya çok tutulurken kasalar ile ilk mezat satışları da başladı. palamut çifti için 150 TL, bir kasa sardalya 500-700 TL, kasa hamsi, 1500 TL’den satışa çıkarıldı. Yoğun ilginin görüldüğü mezatlar için balıkçılar da bu sene umutlu.

Konula ilgili açıklamalara bulunan balıkçılar ve sektör temsilcileri, katkı maddesi olmayan tek besin kaynağının balık olduğunu söyledi. Bu yıl palamut yönünden bol bir sezonun geçirileceğine de vurgu yapılırken palamudun çiftinin 150-200 TL’den satılacağı belirtildi. Karadeniz’de yapılan avlarda 10 bin kasayı aşkın palamut balığının tutulduğu aktarıldı.