Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir açıklama yaptı. 24 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren ve anahat trendlerinde yüzde 50 indirimin uygulanacağını ve öğretmenlerin bu hafta içerisinde indirimli ulaşım sağlayabileceğini belirten Bakan Uraloğlu’nun talebi destek gördü. Ancak konuyla ilgili hiçbir bir gelişme de yaşandı.

Bakan Tekin’den Süre Uzatma Talebi

Öğretmenler için yapılan bu indirim sonrasına konuyla ilgili ek bir talep geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından sosyal medyada paylaşım yapıldı. Uraloğlu’nun mesajını alıntılayan Bakan Tekin, öğretmenlerin indirimli ulaşımın yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istediğini söyleyen Bakan Tekin, sürenin uzatılmasını talep etti.

Bakan Tekin’in 50 bin 764 öğretmenin yararlanabileceği indirim için süre uzatma talebine Bakan Uraloğlu kayıtsız kaldı. Bakan Uraloğlu’nun Bakan Tekin’in mesajına kayıtsız kalması dikkat çekerken konuyla ilgili olarak nasıl bir adım atılacağı da merak edilmeye başlandı.