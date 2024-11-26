Black Friday, her yıl kasım ayının son haftasında yapılan indirim etkinliği. Türkiye’de Kara Cuma uygun bulunmadığı için Muhteşem Cuma gibi isimlerle adlandırılan Black Friday için etkinliğin ne zaman olacağı ve hangi mağazalarda indirim yapılacağı araştırılmaya başlandı. Türkiye’de hemen hemen tüm platformlarda indirimli olarak ürün satışına başlanacak.

2024 Black Friday Ne Zaman?

2024 Black Friday 29 Kasım Cuma günü başlayacak. ABD’de Şükran Günü’ne denk gelen bu tarih ile birlikte tüm dünya genelinde Black Friday çılgınlığı yaşanacak. Türkiye’de de 29 Kasım itibariyle Muhteşem Cuma etkinliklerine başlanacak. Mağazalarda ve online alışveriş sitelerinde başlatılan kampanya ile normal satış fiyatlarının altındaki fiyatlar ile ürün satışları yapılacak.

Black Friday Hangi Mağazalarda İndirim Var?

Tüm online platformlarda geçerli olacak Black Friday indirimlerinde Trendyol ve Hepsiburada gibi platformlarda indirimler yapılacak ve mağazalarda da benzer şekilde indirimler uygulanacak. Black Friday uygulanacak mağazalar ise şöyle;