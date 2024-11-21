Çanakkale’de dün akşam başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Saatteki ortalama hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Feribot Seferleri Ertelendi

Lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-Eceabat hattındaki seferler Eceabat’tan 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale’den 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde yapılacak. Lapseki-Gelibolu seferleri ise saatsiz sürüyor.

Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, Gökçeada’dan 11.00 seferleri iptal edildi.

Ayrıca Balıkesir’de Narlı-Marmara Adası Hattı’nda Narlı’dan 16.15 kalkışlı, Marmara Adası’ndan ise 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferler gerçekleştirilemeyecek.