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Candan Erçetin, Beşiktaş’ta Bir Okulda Sandık Kurulu Üyesi Oldu

Şarkıcı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurulu üyesi olarak görev aldı. Erçetin'i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beşiktaş’taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak seçmenler Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda “1245” nolu sandığa geldi.
Oy pusulalarını burada görevli sandık kurulu üyesi Erçetin’den alan vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Seçim

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