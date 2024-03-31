Candan Erçetin, Beşiktaş’ta Bir Okulda Sandık Kurulu Üyesi Oldu

Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beşiktaş’taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak seçmenler Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda “1245” nolu sandığa geldi.
Oy pusulalarını burada görevli sandık kurulu üyesi Erçetin’den alan vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
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