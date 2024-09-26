DASK Koordinatörü Erdal Turgut afet sigortalarıyla ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Doğal Afet Sigortası (DASK) olarak yürürlüğe giren ve milyonlarca poliçenin kesildiği afet sigortasında 2025 itibariyle kapsamlı bir değişime gidilecek. DASK’ın yeni dönemde Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) olarak adlandırılacağını söyleyen Erdal Turgut, ZAS ile kapsamın da genişleyeceğini söyledi. DASK depreme karşı koruma sağlarken ZAS sisteminde deprem ve sel gibi farklı afetlerde destek sağlanacak.

ZAS’ı Olanlara 150.000 TL Olacak

Sigortası olan ailelere acil ihtiyaçlarda 150 bin TL’lik ödeme yapılacağını söyleyen Erdal Turgut, afet sırasında evde oturan kimse (kiracı ya da ev sahibi) ona ödeme yapılacak. DASK poliçesi bulunan tüm evleri kapsayacak bu durum, kapsamının genişlemesiyle hemen hemen tüm afetleri kapsayacak. Deprem, sel, dolu, yer kayması, toprak kayması, yangın, göktaşı, obruk, orman yangını gibi felaketler ZAS kapsamında olacak. ZAS’a geçiş nedeniyle afet riski yüksek olan bölgelerde yüzde 30 oranında poliçe fiyatı artışı yapılacak. Risklerin az olduğu bölgelerde ise yüzde 10 oranında düşüş yapılacak. ZAS’ın kapsamı sadece evlerde geçerli olmayacak. Evlerin yanı sıra tarım alanları korunacak.

Deprem Bildirim Sistemi Devreye Alınacak

Erdal Turgut sigortanın yanı sıra deprem erken uyarı sistemi üzerinde de çalışıldığını depremin 45 saniyeye kadar önceden bildirilmesi noktasında gelişme kaydedildiğini söyledi. Buna göre deprem uyarıları ile vatandaşlar uyarılacak, elektrik ve doğalgaz sistemleri de otomatik olarak kesilecek.