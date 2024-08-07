e-devlet için getirilecek yeni özellik duyuruldu. e-devlete gelen yeni özellik sayesinde kira kontratları artık doğrudan sistem üzerinden yapılacak. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan gelirken kontroller yıl sonuna kadar online sisteme taşınacak ve bundan sonraki süreçte de tüm sözleşmeler online olarak yapılacak. Bu konuyla ilgili açıklama şöyle;

e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

E-devlet Kira Kontrat İşlemleri

e-devlet kira kontrat işlemleri önümüzdeki günlerde devreye alınacak. Kira kontratlarının yıl sonuna kadar taşınacağı dijital sistem 2025 itibariyle de tek kaynak olacak. Bu sistem sayesinde mülk sahipleri ile kiracıların tüm hakları kayıt altına alınacak. Ayrıca kiralanan konut üzerinden vergi kaybının önüne geçilmesi gibi pek çok durum da e-devlet kira kontrat hizmeti ile sağlanacak. Kira kontratlarının online olarak yapılması için kiralanacak mülkün detayları girildikten sonra taraflar kendi üyelikleri üzerinden kontratı onaylayacak.

e-devlete kira kontratı dışında gelecek diğer hizmetler ise şöyle; mobil cüzdan, daha fazla belediye hizmeti.