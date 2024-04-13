Edirne’de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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