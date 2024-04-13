HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Edirne’de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 yabancı uyruklu yakalandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Suriye, Fas, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Düzensiz Göçmen

İlgili Haberler

Tekirdağ’da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ-İstanbul Kara Yolunda Bayram Tatilinden Dönüş Yoğunluğu Yaşanıyor

Gazeteci Ömür Bir Hayatını Kaybetti

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Edirne’de Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İspanya’nın Amfibi Hücum Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti

İstanbul Bu Hafta Birçok Etkinlikle Sanatseverleri Ağırlayacak

Kırklareli’nde Kanser Hastaları ve Yakınları Etkinlikte Bir Araya Geldi

Edirne’de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 2 Kardeş Öldü

Uludağ Eteklerinde Orman Yangını Çıktı