Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kapsamlı bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeler ile emekliliği yaş nedeniyle olmayanların emekliliği mümkün hale gelmişti. Ancak EYT sonrasında emekli olamayan ve günlerle emekliliği kaçıranlar beklenti içerisine girdi. 45, 46 ve 48 yaş gruplarına yönelik hükümet yeni bir düzenleme yapacak. 45 yaş ve üzerindeki kişileri doğrudan etkileyecek yeni düzenlemeler, Eyt’siz erken emeklilik önünü de açacak.

Yeni Emeklilik Sistemleri Geliyor

Torba yasa kapsamında yürürlüğe girecek düzenlemelerde ilk hamle Bağkurlular için yapılacak. 9600 gibi uzun emeklilik sürelerine sahip olan kişiler, bu düzenleme sonrasında 7200 prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek. Böylece Eyt’siz erken emeklilik için ilk hamle Bağkurlu vatandaşlar için yapılacak.

Eyt’siz erken emeklilik için bir diğer grup ise ev hanımları olacak. İsteğe bağlı sigorta ile kadınların emekli olması sağlanacak. Bu kapsamda prim ödemelerinin 3’te 1’i ise devlet tarafından karşılanacak. İsteyen ev kadınları ve özellikle az günü kalanlar bu düzenleme ile emekli olabilecek.

Eyt’siz Erken Emeklilik Düzenlemesi Ne Zaman Geçecek?

Torba yasa maddeleri hazırlanmış olsa da henüz mecliste görüşülmeye başlanmadı. Konunun meclise gelmesi sonrasında yapılacak görüşmeler ile düzenlemeye son hali verilecek. Eyt’siz erken emeklilik kapsamında 1.1 milyon kişinin erken emekli olması sağlanacak.