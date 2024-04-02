Freni Boşalan Kamyon 10 Araç ve 4 İş Yerine Çarparak Durabildi

Yeni Sanayi Sitesi’ne tamir için getirilen park halindeki plakasız kamyon, freni boşalması sonucu geri geri giderek, 10 araca ve 4 iş yerine çarpıp yaklaşık 50 metre sonra durabildi.
Yaralananın olmadığı kazada iş yerleri ve araçlar zarar gördü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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