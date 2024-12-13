Dünya genelinde Geminid Meteor Yağmuru için heyecan başladı. 3200 isimli asteroitten kopan parçalar sonrasında oluşan meteor yağmuru, güneş etrafındaki turunu 1.5 yılda tamamlıyor. Böylece her 1.5 yılda bir meteor yağmuru dünyadan takip edilebiliyor. Göktaşlarının ışık çizgilerinin görünebildiği Geminid Meteor Yağmuru yağmurları için yeni döngü başlıyor. Peki, Geminid Meteor Yağmuru ne zaman izlenir?

İşte Geminid Meteor Yağmuru Tarihi Ve Saatleri

Geminid Meteor Yağmuru 13 Aralık Cuma gecesini 14 Aralık Cumartesi sabahına bağlayan gece en net şekilde görülebilecek. 4 Aralık’tan beri görünebilir durumda olsa da Türkiye’de ve dünyada en net görülebilecek gece bu gece olacak.

20 Aralık gününe kadar devam edecek Geminid Meteor Yağmuru akşam karardığı andan itibaren izlenebilir. Özellikle şehir ışıklarının bulunmadığı yerlerde çok daha kolay bir şekilde takip edilecek meteor yağmuru, gökyüzünde adeta bir şölen yaratacak.

Meteor Yağmuru Türkiye’den İzlenebilecek mi?

Konum nedeniyle Türkiye’den çok net bir şekilde görülemeyecek Geminid Meteor Yağmurunun karanlık alanlarda dikkatli bir şekilde incelenmesi halinde küçük kümeler halinde görülebilmesi mümkün. Yılın en iyisi olarak seçilen meteor yağmuru, 2024 yılı bitmeden önce gökyüzünde yepyeni bir şölen yaratacak.