Gratis’in müşterilerine Lexus LBX Relax model otomobil dahil pek çok hediye kazanma fırsatı sunan çekiliş kampanyasında son 15 güne girildi.

Gratis Çekiliş Hediyeleri Neler?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık’a kadar devam edecek kampanya kapsamında müşteriler, Gratis ve Gratis Beauty mağazalarından yapacakları her 300 liralık alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanabilecek.

Kampanya sonunda, 15 kişi Lexus LBX Relax 2024 model otomobil, 150 kişi Apple iPhone 16 128 GB telefon ve 750 kişi 5 bin lira değerinde Gratis hediye çeki kazanacak.

Kampanyaya katılım, Türkiye genelindeki 800’e yakın Gratis mağazası ve 12 ildeki 55’i aşkın Beauty güzellik merkezinden yapılan alışverişlerle sağlanacak.

Gratis Araç Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Çekiliş, Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda, katılımcıların gözetiminde 23 Ocak 2025’te gerçekleştirilecek.