Hacca gitmek isteyenlerin kurada adı çıkması zorunlu. Her yıl çok yoğun başvuru olduğu için kura sistemiyle belirlenen hacı adaylarında gözler 2025’e çevrilmiş durumda. 2025 yılında dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi, hac kuralarından adının çıkmasını bekliyor. Yapılan resmi açıklamalara göre 1.5 milyon kişi hacca gitmek için kura bekliyor. Yoğunluk her geçen yıl artarken hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunun yanıtı aranıyor.

Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek?

16 Eylül tarihinde hac ön kayıt yenileme sürecinin sona ermesi sonrasında gözler kuralara çevrildi. 5 Ağustos ile 16 Eylül tarihleri arasında yapılan kayıt işlemleri kapsamında 2025 yılı süreci tamamlandı. Kuraların çekilmesiyle birlikte hacca gidecek kişiler belli olacak. 2023 yılında 2 Kasım’da çekimi yapılan hac kuraları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle de kuraların ne zaman çekileceği bilinmiyor. Ancak kısa süre içerisinde bu duyurunun yapılması bekleniyor.