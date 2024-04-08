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İGA İstanbul Havalimanı’nda İki Üst Düzey Atama

Turgay Yaman İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Server Aydın İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

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İGA İstanbul Havalimanı’nda iki üst düzey atama gerçekleştirildi.

İGA Havalimanı İşletmesi’nden yapılan açıklamaya göre, Turgay Yaman Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Server Aydın İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Turgay Yaman, 2018’den bu yana İGA İstanbul Havalimanı’nda Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görev yaptı.

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Turgay Yaman İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı, Server Aydın İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki lisans eğitimini 2005’te tamamlayan Yaman, İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevinden önce mali müşavirlik ruhsatına sahip olarak birçok firmaya yatırım ve yönetim danışmanlığı verdi, bazı firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

Havacılık sektörüne 2014’te TAV Havalimanları Holding bünyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı göreviyle adım atan, sonrasında Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürüten Yaman, 2018’de İGA İstanbul Havalimanı bünyesine katıldı.

Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Server Aydın da 1995’te İngiltere’deki Kent Üniversitesi İşletme Bilimi bölümünden mezun oldu.

Aydın, Avustralya Deaking Üniversitesi’nde ticaret alanında yüksek lisans yaptı, Maltepe Üniversitesi’nde de MBA derecesini tamamladı.

İş hayatına 2001’de Fraport Antalya Havalimanı’nda Pazarlama Müdürü olarak başlayan Aydın, sırasıyla Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Göçken Havalimanı, Sunexpress Havayolları, Ürdün Kraliyet Havayolları, Ayla Oasis Development ve Plaza Premium Group firmalarında çalıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İstanbul Havalimanı

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