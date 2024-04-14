İHH ve Kuveytli Kuruluş Gazze’ye İnsani Yardım Gemisi Gönderdi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, Kuveytli kuruluşla yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Gazze’ye 907 ton 502 kilogram malzeme içeren insani yardım gemisi gönderdi.

Gemide, 394 bin 944 hazır gıda, 10 bin adet 5 kilogramlık un, 10 bin gıda, 24 metrekare büyüklüğünde 650 çadır, ikişer bin yatak, yastık, nevresim ve halı, 3 bin 994 battaniye, 30 bin kişisel temizlik kiti, 23 bin 212 koli çocuk bezi, 20 bin 180 koli kadın pedi, 17 bin 378 koli ıslak mendil, 4 bin 369 koli hasta bezi, 10 bin 397 koli deterjan ve 11 bin 449 bulaşık deterjanı yer aldı.

Mersin Limanı’ndan yola çıkan geminin içindeki insani yardımların El-Ariş Limanı’nda Mısır Kızılayı’na teslim edilerek, Gazze’ye ulaştırılması planlanıyor.