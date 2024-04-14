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İHH ve Kuveytli Kuruluş Gazze’ye İnsani Yardım Gemisi Gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile "Kuwait Society for Relief"in ortak hazırladığı, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için yardım malzemelerini taşıyan gemi, Mersin'den Mısır'daki El-Ariş Limanı'na hareket etti.

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, Kuveytli kuruluşla yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Gazze’ye 907 ton 502 kilogram malzeme içeren insani yardım gemisi gönderdi.

Gemide, 394 bin 944 hazır gıda, 10 bin adet 5 kilogramlık un, 10 bin gıda, 24 metrekare büyüklüğünde 650 çadır, ikişer bin yatak, yastık, nevresim ve halı, 3 bin 994 battaniye, 30 bin kişisel temizlik kiti, 23 bin 212 koli çocuk bezi, 20 bin 180 koli kadın pedi, 17 bin 378 koli ıslak mendil, 4 bin 369 koli hasta bezi, 10 bin 397 koli deterjan ve 11 bin 449 bulaşık deterjanı yer aldı.

Mersin Limanı’ndan yola çıkan geminin içindeki insani yardımların El-Ariş Limanı’nda Mısır Kızılayı’na teslim edilerek, Gazze’ye ulaştırılması planlanıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Gazze

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