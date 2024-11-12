Türkiye’de yağış ve kar beklentisi yüksek. Barajlardaki doluluk oranlarının düşük kalması gelecek dönemler için sürecin kritik geçeceğini gösterirken yapılan yeni tahminler umut verdi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapılan değerlendirmelerde Marmara bölgesinde havaların 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi. Bu tahminlerde kar uyarısı da yapılırken kuvvetli yağışların da görüleceği ifade edildi.

Kar Uyarısını Sosyal Medyadan Duyurdu

Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren düşüşe geçeceğini söyleyen Şen, hafta sonu itibariyle Marmara’dan başlayacak yeni bir hava akımının etkili olacağı ifade edildi. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacak. 3 günlük bahar havasının ardından etkili olacak soğuk ve yağışlı dönemle kar da bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamasında kar yağışına da değinen Orhan Şen “İç Anadolu Bölgesi’nde Ege Bölgesi’nde Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Uludağ’da, Kartepe’de ve Toroslar’da önümüzdeki hafta sonu sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kar yağışı bekleyebiliriz. Hafta sonundan sonra önümüzdeki hafta başında ise sıcaklıklar yeniden toparlanmaya başlayacak.” dedi.