Son dönemlerde X’te gündem olan “Baldız” konuşması nedeniyle ağır eleştirilen Jahrein, hakkındaki iddialara bir video ile yanıt vermişti. Ardından avukatının da açıklama yaptığı Jahrein için gözaltı kararı alındı. Bu karar sonrasında ifadesi alınan Jahrein tutuklanarak cezaevine girdi. Bu olay sonrasında çoğu kişinin bilmediği Jahrein’in kim olduğu ve gerçek adı merak edilmeye başlandı. Peki, Jahrein neden tutuklandı? Jahrein ne demişti?

Jahrein Neden Tutuklandı?

Jahrein müstehcen yayınları dolayısıyla tutuklandı. Baldızı olması halinde cinsel ilişkiye girmek istediğini ifade eden yayındaki açıklamaları sonrasında tepkilerin arttığı Jahrein, bu nedenle önce gözaltına alındı sonra da tutuklandı. Konuyla ilgili resmi makamlardan da açıklama geldi.

Jahrein Gerçek Adı Ne?

Jahrein’in gerçek adı Ahmet Sonuç

Jahrein Ne Dedi?

Canlı yayın yapan Jahrein yayın sırasında “Bu kadar ekranlardan uzak olma sebebim… Birincisi, Hanımın kardeşi neyim oluyor lan?” dedi. Takipçilerinin baldız yanıtı sonrasında ise: “Baldız olsa çoktan…” diyerek cinsel yönden ağır sözler söyledi. Twitch’te yapılan bu yayın sonrasında herkse tepki göstermeye başladı. Ertürk Kösen ile birlikte gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakim tarafından tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yapılan açıklamasında ise şöyle denildi;

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden ‘Rockerpuck_Evil’ kullanıcı adı ve ‘Pungent 666’ rumuzu ile yöneticisi olduğu ‘İncel sohbet odası’ başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ‘Rockerpuck_Evil’ kullanıcı isimli ‘Pungent 666’ rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan ‘Jahrein’ isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı.