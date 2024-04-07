Kaçak Midye Avlayan 2 Şüpheliye Para Cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköy’de iskele yakınlarında bazı şüphelilerce kaçak avlanmış midyelerin bir araca yüklendiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 150 çuval içinde yaklaşık 3 ton midyeye el koydu.
Olay yerinde yakalanan şüpheliler H.A. ve S.A’ya ilgili kanun uyarınca toplam 52 bin 484 lira ceza kesildi.
Ele geçirilen midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize bırakıldı.
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