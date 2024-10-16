Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte süreç resmen başladı. Buna göre alınacak sanatçılar Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde istihdam edilecek. Farklı branşlarda alım yapacak kurumun alımlarında personel istihdam edileceği de belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alım Branşları

Yayınlanan resmi ilana göre alım yapılacak alanlar şöyle;

Solist sanatçı

Sanatçı

Sahne üstü ve sahne arkası personeli

Alımlarda solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için 9 yabancı uyruklu kontenjanın da ayrıldığı belirtildi. Toplamda 175 kişinin alınacağı kurum için başvuru şartları açıklandı.

Başvurular Başladı

Sanatçı alımı için başvurular 29 Ekim’e kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden işlem yapabileceği belirtilirken başvurularda sadece bir merkez seçiminin yapılabileceği belirtildi. Başvuruları kabul edilen adaylar için sınav da yapılacak ve ardından alımlar resmiyet kazanacak.