Mersin Gümrük İdaresi’ne yönelik olarak 10 aydır sürdürülen projeli soruşturma kapsamında büyük bir operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve “Zincir Operasyonu” adı verilen çalışmada, kamu görevlileri ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanları menfaat sağlama şüphesiyle takibe alındı.

Mersin Gümrük Operasyonu Son Dakika: 34 Kamu Görevlisi Dahil Toplam 114 Şüpheli

Operasyonu Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Soruşturma neticesinde, 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, adli süreç kapsamında savcılığa sevk edilecek.

Bakanlık Operasyonu Duyurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonda emeği geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tebrik edildi. Bakanlık, projeli soruşturmanın kamu hizmetlerinin güvenilirliğini artırma ve yasa dışı faaliyetleri önleme amacı taşıdığını belirtti.

Soruşturmanın, gümrük işlemlerinde usulsüzlük ve haksız menfaat temin edilmesi iddialarına odaklandığı öğrenildi. Gözaltı süreciyle birlikte, iddiaların detaylı şekilde araştırılacağı ve hukuki sürecin titizlikle yürütüleceği vurgulandı.

Mersin Gümrük Operasyonu Son Dakika gelişmesinden detaylar gelecek.