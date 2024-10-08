Türkiye’de yağışı hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yağış beklendiği ifade edildi. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyuran müdürlük, bu bölgelerdeki iller için yağışlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Önümüzdeki haftalar itibariyle Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve sis etkili olacak. Pus ve sis etkisini önümüzdeki hafta boyunca sürdürecek.

3 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre yağışların etkili olacak iller şöyle;

Trabzon

Rize

Artvin

Bu 3 il için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının aynı seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise sadece Doğu Anadolu bölgesinde etkili olacak ve saatte 60 kilometreye kadar çıkacak.