Galatasaray ile hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Okan Buruk yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önce tedavi altına sonrasında ise ameliyata alındı. Son dakika olarak yapılan bu duyuru sonrasında milyonlarca Galatasaray taraftarı büyük bir endişe yaşamaya başladı. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalar ile durum netlik kazandı. Okan Buruk’a ne oldu? Okan Buruk neden ameliyat oldu?

Okan Buruk’a Ne Oldu?

Okan Buruk’un yapılan incelemeler sonucunda apandistin patladığı ve bu nedenle ameliyat alındığı öğrenildi. Acil şekilde yapılan ameliyat sonrasında durumunun iyi olduğu aktarılan teknik adamın bilincinin de açık olduğu belirtildi.

Yaşadığı sağlık sorunu sonrasında hemen tedavi altına alınan teknik adamın hastanede kontrol altında kalması bekleniyor. Hastaneden taburcu edildikten sonra dinlenmesi gereken ünlü ismin Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde yer alması beklenmiyor.