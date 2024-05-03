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Osmaniye’de Büyük Operasyon: 41.6 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kamyonda yapılan aramada 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Osmaniye’de 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyondaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine H.T. idaresindeki kamyonu durdurdu.
Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 41 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.T. ve yanındaki Ö.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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