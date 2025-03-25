Ramazan ayı bitiyor: Son oruç hangi gün 2025?

1 Mart itibariyle Ramazan ayı başladı ve ramazan ayının sonuna doğru ilerlerken son orucun hangi gün tutulacağı ve Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ramazan Ayı Ne Zaman Bitecek?

Ramazan ayı her yıl farklı zaman dilimlerine denk gelirken, bu sene de 1 Mart itibariyle dünya genelindeki müslümanlar oruç tutmaya başladılar.

Mart ayının son günlerine doğru yaklaşırken de son orucun hangi gün tutulacağı ve bayramı ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 1 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı 29 Mart itibariyle sona erecek ve 30 Mart tarihinde Ramazan bayramı idrak edilecek.