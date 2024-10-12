Reeder Teknoloji’nin açıkladığı son bilançosu Türkiye’de gündem yarattı. Büyük bir zarar yaşadığı görülen şirket için ekonomik anlamda işler yolunda gitmiyor. Üstelik bütün ortaklar hisselerini satmak için başvuruda bulundu. Başvuruların onaylanması sonrasında Reeder ortakları sahip oldukları hisseler için satış yoluna gidecek. Geçtiğimiz dönemlerde halka arz etmesiyle dikkat çeken Reeder’da kısa süre içerisinde böylesine bir ekonomik çöküntünün yaşanması pek çok spekülasyona da yol açmış durumda.

Reeder’da 187 Milyon Hisse Satılacak

#REEDR Reeder Teknoloji Yönetimi için 187.554.222 adet hisse için başvuru yapıldı. Bu hisselerin borsada satılması için yapılan başvuru sonrasında ortakların tek tek şirketten çıkmak istemesi ise pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Reeder ortakları arasında olan ve hisselerini satmak isteyen kişiler ve hisse sayıları ise şöyle;

Aziz Köseoğlu: 28 milyon 450 bin lot

Fatma Sibel Çöl: 28 milyon 450 bin lot

Muratcan Doğrul: 27 milyon 154 bin lot

Mustafa Barlık: 3 milyon 150 bin lot

Müşerref Sezen Saral: 28 milyon 450 bin lot

Süreyya Saral: 28 milyon 450 bin lot

Uygar Saral: 28 milyon 450 bin lot

Yusuf Çelenk: 15 milyon lot

Ortaklar arsında en çok hisse sahibi Aziz Köseoğlu, Fatma Sibel Çöl, Süreyya Saral, Müşerref Sezen Saral ve Uygur Saral. Gündemdeki Reeder batıyor mu iddialarına yönelik ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.