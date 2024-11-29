Türkiye’de milyonlarca oyuncunun oynadığı ve küçük yaştaki çocukların da popüler platformu Roblox’a mahkeme tarafından engel getirilmişti. Engel sonrasında Roblox’a Türkiye’den erişim sağlanamazken aylardan beri devam eden engelin kaldırılması bekleniyor.

Roblox Açılacak mı?

Roblox Türkiye’de yeniden açılacak. Ancak bu konuda Türkiye’nin şartlarının tamamen yerine getirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaşanan süreci ve gelinen noktayı açıkladı.

Roblox’un mahkeme kararı ile kapatıldığının altını çizen Bakan Uraloğlu, Roblox ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu Roblox ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek “İçerikleri kaldıracaklarını söylüyorlar. Kaldırıldığında ve yeniden mahkemeye başvurulduğunda, mahkeme kararı yerine getirildiği için platformun açılması mümkün olacak” dedi.

Bu kapsamsa Türkiye’nin Roblox’un kapatılması sonrasındaki kararlı duruşunun sürdüğü görülürken konuyla ilgili Roblox’un adım atması bekleniyor. Roblox yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Türkiye’de yeniden erişilebilir hale gelecek.