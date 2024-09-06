Türkiye Eylül ayı itibariyle sonbahar yağmurlarıyla tanışacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalarda yurt genelinde etkili olacak havaya dair detaylara yer verildi. Buna göre yurdun büyük bir bölümünde sonbahar yağmurları etkisini gösterecek.

Sonbahar Yağmurları Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Sonbahar yağmurları Karadeniz’in doğu bölgelerinde, Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde ve Akdeniz’in iç kesimlerinde etkisini gösterecek. Kuvvetli sağanak olarak görülecek bu yağışların olumsuz bir etki yaratması beklenmiyor. Tüm bu alanlarda yağmur etkisini arttıracak olmasın karşın yurdun batı bölgelerinde yağmur etkisini kaybolacak ve yerini mevsim normallerindeki sıcaklığa bırakacak.

Sonbahar Yağmurları Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminine göre yağmurdan etkilenecek iller şöyle; Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin. Bu bölgelerde yağışlar etkili olacak.

Büyükşehirlerde ise hava özellikle hafta sonu 30-35 derece olacak. Ankara ve İstanbul’da açık, 30 derece hava bekleniyor. İzmir’de ise 35 dereceye kadar sıcaklık artışı yaşanacak.