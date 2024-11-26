Türkiye’de en çok tercih edilen kahve zincirlerinden birisi olan Starbucks’ta 1 hafta sürecek yeni bir kampanya başladı. Starbucks tarafından Starbucks termos 1 alana 1 bedava kampanyası olarak tanıtımı yapılan yeni kampanyada sadece termoslar kampanyada değil. Termos dışında tüm kupa ve aksesuarlarda da hediye alınabilecek.

Starbucks Termos 1 Alana 1 Bedava Kampanya Şartları

Starbucks tarafından “Star bir haftaya hazır mısın? 2 Aralık’a kadar mağazalarımızdan alacağın tüm kupa, termos ve aksesuarlarda 1 ALANA 1 HEDİYE! İster koleksiyonuna ekle, ister sevdiklerini mutlu et” denilerek duyurusu yapılan kampanyada şartlar da açıklanmış durumda. Kampanyadan yararlanmak isteyenler tek bir termos, kupa ya da aksesuar fiyatına bedava olarak ikincisini alabilecek.

Starbucks Termos Kampanyası Ne Zaman Bitiyor?

Starbucks termos kampanyası 2 Aralık’a kadar devam edecek. Tüm Starbucks mağazalarında geçerli olacak yeni kampanyada 2 Aralık itibariyle hediye dönemi sona erecek. Sadece mağazalarda geçerli olacak kampanyada kupa, termos, soğuk içecek bardağı, şişe, aksesuar, anahtarlık ve yeniden kullanılabilir bardak alışverişlerinde bedava geçerli olacak.

Bedava olacak ürün, en ucuz ürün olacak. 10 bin stok olarak belirlenen kampanya online olarak yapılacak alışverişlerde geçerli değil. Kampanya dahilinde alınan ürünlerin iadesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.