Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün yaptığı son dakika duyurusu ile SunExpress Havayolları’nın 12 yeni iç hat seferine başlayacağını açıkladı. İç hatlardaki ulaşım ağının daha da zenginleşmesini sağlayacak 12 yeni sefer, yoğunluğun da azalmasını sağlayacak. Sektör temsilcileri ile yaptığı toplantı sonrasında konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, toplantıda iç hat seferlerine yönelik önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, SunExpress Havayolları’nın yeni 12 iç hat seferini de duyurdu.

İşte SunExpress Havayolları 12 İç Hat Seferi

SunExpress Havayolları tarafından Ekim sonu itibariyle başlayacak yeni seferleri şöyle;