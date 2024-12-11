Türkiye’de akaryakıt alım satımlarında yeni bir dönem başlayacak. Tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi adına ulusal taşıt tanıma sistemi getirildi. Ulusal taşıt tanıma sistemi uygulama genel tebliğiyle birlikte düzenlemenin hangi araçları kapsayacağı, işlemlerin nasıl yapılacağı hem araç sahipleri hem de istasyonlar için hangi zorunlulukların getirildiği belli oldu.

Taşıt Tanıma Sistemi Son Tarih Uzatıldı

Yayınlanan tebliğ için ilk süre 31 Aralık 2024 tarihine kadar uyumun sağlanması gerektiği belirtilmiş olsa da bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarında Türkiye’deki mevcut sistem nedeniyle ulusal taşıt tanıma sistemi için tarihin ertelendiği belirtildi. Açıklamalarda aynı zamanda bireysel taşıtların proje kapsamında bulunmadığı ve gündemdeki asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi. Buna göre 31 Aralık 2024 olarak duyurulan tarih, kapsam dahilindeki araçlar için 31 Ocak 2025 tarihine ertelendi. Bu tarihe kadar vatandaşlar araçlarında gerekli işlemleri yapabilecek.

Taşıt Tanıma Sistemi Hangi Araçlara Zorunlu Olacak?

Konu ile ilgili merak edilen bir diğer durum ise hangi araçların bu zorunluluk nedeniyle işlem yapması gerektiği. Mevcut tebliğe göre 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe çıkacak tüm 0 araçlar bu standartları karşılayacak şekilde satılacak. Bu sayede aracı alacak kişiler için ek bir masraf yapılmayacağı gibi ithalatçılar ya da üreticiler tarafından ulusal taşıt tanıma sistemine uyumlu bir şekilde araçlar üretilecek.

Taşıt tanıma sistemi kiralama yoluyla edilen ya da bir işletmeye dahil olarak bir işte kullanılan tüm araçları kapsıyor. Bu nedenle de bireysel olarak araç sahibi olan kişilerin araçlarında bu düzenleme kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmuyor. İlgili düzenleme işletme ve ticari odaklı olarak geliştirilmiş durumda. Ancak ilerleyen dönemlerde bireysel araçlar içinde benzer bir sistemin getirilmesi konuşulanlar arasında.

Yeni sistem ile taşıt tanıma okuyucu cihazına sahip olacak akaryakıt pompaları, otomatik olarak aracı tanıyacak ve böylece bilgileri sisteme aktarabilecek. Farklı akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alımlarının kontrol altına alınması ve bu konudaki illegal durumların önlenmesi adına yapılacak bu çalışmalar büyük önem arz ediyor.