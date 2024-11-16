30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu’ndaki gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, mezun olan teğmenler Mustafa Kemal’in askerleriyiz sloganları atmıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılan teğmenler için ihraç iddiaları gündeme geldi. Çeşitli hesaplar tarafından paylaşılan bu mesajlar sonrasında gözler kararın verileceği tarihe çevrildi.

Teğmenler İhraç Edilecek mi?

Resmi tören bittikten sonra teğmenlerin bir araya gelerek attığı bu sloganlar sonrasında en sert açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “En kısa zamanda hak ettikleri cezayı alacaklar” demişti. Bugün gündeme gelen ihraç iddiaları sonrasında teğmenler hakkında alınacak karar merak edilmeye başlandı.

Sosyal medyada da geniş yer bulan bu duruma yönelik teğmenlerin ihraç edilmemesi gerektiği belirtildi. Sözcü’de yer alan bir haberde ise teğmenlerin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığına dair bilgilendirdiği ve resmi tebligatların da yapıldığı ifade edildi.

Teğmenler İçin Kritik Tarih 25 Kasım

Tebligat alan teğmenler için savunmaları önümüzdeki günlerde alınacak. Ardından ise teğmenler hakkında kesin karar verilecek. 25 Kasım tarihinde resmi kararın açıklanacağı belirtildi.