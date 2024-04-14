Tekirdağ’da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Ekipler uygulama sırasında, 5 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Uygulamada, 554 araç kontrol edildi, 2 bin 735 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.
Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 16 sürücüye 59 bin 201 lira para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
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