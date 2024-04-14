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Tekirdağ’da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Ekipler uygulama sırasında, 5 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Uygulamada, 554 araç kontrol edildi, 2 bin 735 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 16 sürücüye 59 bin 201 lira para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Düzensiz Göçmen

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