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Tekirdağ’da Yeşil Reçeteye Tabi 1302 Hap Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bağlık Mahallesi’nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksinin durdurulması sonrası yolcu E.K, araçtan inerek kaçmaya başladı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelinin kaçarken yere attığı yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirdi.

Kovalamacanın ardından yakalanan E.K, işlemleri için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yapılan araştırmada E.K’nin “uyuşturucu imal ve ticareti” suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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