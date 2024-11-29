Türkiye’de en çok tercih edilen ve kullanılan TikTok uygulamasında erişim problemleri gündem oldu. Diğer sosyal ağlarda da konuşulan bu durum TikTok’un kapanıp kapanmadı da sorunun bir teknik problemden mi kaynaklanıp kaynaklanmadığını da akıllara getirdi. Son dakikalarda artan şikayetler sonrasında gözler diğer sosyal ağlardaki gelişmelere çevrildi.

Aynı zamanda dünya genelinde kullanılan sunucu durum gösterge sitelerinde de yoğunluk yaşandı. Peki, TikTok neden açılmıyor? 29 Kasım 2024 Bugün TikTok çöktü mü soruları için arayışa geçti. İşte TikTok son güncel durum haberimizde…

TikTok Neden Açılmıyor Son Dakika Gelişmesi Ne?

TikTok’ta uygulamasına 24 saatlik süre içerisinde çok sayıda erişim probleminin yaşandığı raporlandı. Kullanıcıların büyük bir kısmı siteye erişim sağlayamadığı gibi uygulamada da pek çok farklı problem yaşanmaya başlandı. Sunucu kontrol sitelerinde yapılan değerlendirmelerde kullanıcıların uygulamayı açma, oturum açma ve akış görüntüleme gibi alanlarda çeşitli sorunlar yaşadığı görüldü. Tüm bunlar teknik bir sorunun yaşandığını ortaya çıkardı.

TikTok Kapandı mı?

TikTok kapanmadı. TikTok’ta yaşanan bu problemlerin ardından gündemde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de TikTok ile ilgili Türkiye’de son dakika kararının alınıp alınmadığı oldu. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de bu konuda herhangi bir hamle yapılmadığı görüldü. TikTok’taki mevcut problemin sadece sunuculardan kaynaklandığı ve sunuculardaki sorunun çözülmeye başlanması ile kademeli bir şekilde tüm kullanıcıların platforma erişim sağlayabildiği öğrenildi.