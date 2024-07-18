Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ile bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Korgeneral Gjurchinovski’yi Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Korgeneral Vasko Gjurchinovski, onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.