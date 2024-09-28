Asal Araştırma, 2 bin kişinin katıldığı yeni bir anket gerçekleştirdi. Nisan 2022’de yapılan anket Ağustos 2024 itibariyle tekrarlandı. Oranların düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Genelde seçim anketleri ile ön plana çıkan Asal Araştırma, dönemsel olarak toplumsal olaylarla ilgili çalışmalar da yapıyor.

İşte Türkiye’nin Namaz Anket Sonuçları

‘Ne sıklıkta namaz kılarsınız?’ diye sorulan 2 bin kişinin verdiği yanıtlara göre tüm vakit namazlarını kılarım diyenlerin oranı Nisan 2022’de yüzde 23 olarak açıklanmıştı. Aynı sorunun cevabı Ağustos 2024’te ise yüzde 18,8 olarak ortaya çıktı. 4-5 puanlık bir düşüş yaşandığı görüldü. Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise Namaz Kılmam diyenlerin oranının artmasıydı. Nisan’da yüzde 41,8 olan bu oran 2024’te yüzde 44,5’e yükseldi.

İşte “Ne sıklıkla namaz kılarsınız?” sorusunun yöneltildiği anket sonuçları;