Türkiye’deki savunma alanındaki gelişmeler devam ediyor. Farklı özelliklerdeki araçların envantere bir bir eklendiği dönemde yeni model TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri oldu. TUSAŞ Merkez Yerleşke’de düzenlenen tören ile teslimatı yapılan yeni araç TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri özellikleri merak edildi. Tanıtım sonrasında TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri yerli mi, özellikleri ne gibi pek çok soru da gündeme taşındı.

TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri Yerli mi?

TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri yerli. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretimi yapılan Gökbey Helikopteri, testlerden başarı ile geçti. TEI tarafından motorun üretildiği yeni helikopter, seri üretime geçecek. Özellikleriyle de dikkat çeken aracın tüm bu detayları sosyal medyada geniş yer buldu. İşte TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri özellikleri…

İşte TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri Özellikleri