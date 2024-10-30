Türkiye’deki savunma alanındaki gelişmeler devam ediyor. Farklı özelliklerdeki araçların envantere bir bir eklendiği dönemde yeni model TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri oldu. TUSAŞ Merkez Yerleşke’de düzenlenen tören ile teslimatı yapılan yeni araç TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri özellikleri merak edildi. Tanıtım sonrasında TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri yerli mi, özellikleri ne gibi pek çok soru da gündeme taşındı.
TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri Yerli mi?
TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri yerli. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretimi yapılan Gökbey Helikopteri, testlerden başarı ile geçti. TEI tarafından motorun üretildiği yeni helikopter, seri üretime geçecek. Özellikleriyle de dikkat çeken aracın tüm bu detayları sosyal medyada geniş yer buldu. İşte TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri özellikleri…
İşte TUSAŞ T-625 Gökbey Helikopteri Özellikleri
- Mürettebat: 2
- Yolcu kapasitesi: 12 kişi
- Uzunluk: 15,87 metre (52,1 ft)
- Ana rotor çapı: 13,20 metre (43,3 ft)
- Azami kalkış ağırlığı: 6.050 kilogram (13.340 lb)
- Motorlar: 2 × TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)
- Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram (2.250 lb)
- Harici yakıt tankı: 280 kilogram (620 lb)
- Bagaj hacmi: 1,1 metreküp (39 cu ft)
- Azami hız: 165 knot (306 km/sa)
- Seyir hızı: 150 knot (280 km/sa)
- Menzil: 400 deniz mili (740 km)
- Yedek yakıt tankı ile 512 deniz mili (948 km)
- Havada kalış: 3,8+ saat
- Yedek yakıt tankı ile 5+ saat
- Servis tavanı: 20.000 fit (6.100 m)