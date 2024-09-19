Van Gölü’nde yaşadığına inanılan Van Gölü Canavarı’na yönelik yıllar içerisinde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Bugüne kadar çeşitli görüntüler olsa da net bir şekilde görüntülenmeyen ve kanıtlamayan bu iddialara karşın Van Gölü Canavarı yeniden sıcak gündem oldu. 1990’lı yıllarda dünya genelinde gündem olan canavar iddialarıyla ilgili yeni bir görüntü daha geldi.

Van Gölü Canavarı Tekrar Görüldü mü? İşte O Görüntüler

Bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntüler Van Gevaş ilçesinin Akdamar Adası bölgesinden geldi. Göl kenarındaki bir vatandaş suda hareketlilik gördükten sonra kayıt almaya başladı. Suda hareket eden bir cisim gördüğünü ve bu cismi takip ettiğini belirten vatandaş, Van Gölü Canavarı’nı görüntülediğini iddia etti.

Kısa sürede Türkiye’de ve sosyal medyada gündem olan o video şöyle;