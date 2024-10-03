Türkiye Barolar Birliği (TBB) hazırladığı yeni avukatlık asgari ücret tarifesini Resmi Gazete’de paylaştı. Özel, tüzel ya da kamu kurumlarındaki sözleşmeli avukatların alacağı aylık ücretlerde yeni avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanacak. Bu uygulama kapsamında ise avukatların alacağı en düşük ücret 25 bin TL olacak. Yeni avukatlık asgari ücret tarifesiyle birlikte sözlü danışmanın saati, uzayan görüşmelerdeki ek saatlik ücretleri, dilekçe yazımı gibi resmi evrak hazırlama işlemlerinde avukatların alacakları ücret yeni tarifeye göre olacak.

İşte Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi şöyle;