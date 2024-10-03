Türkiye Barolar Birliği (TBB) hazırladığı yeni avukatlık asgari ücret tarifesini Resmi Gazete’de paylaştı. Özel, tüzel ya da kamu kurumlarındaki sözleşmeli avukatların alacağı aylık ücretlerde yeni avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanacak. Bu uygulama kapsamında ise avukatların alacağı en düşük ücret 25 bin TL olacak. Yeni avukatlık asgari ücret tarifesiyle birlikte sözlü danışmanın saati, uzayan görüşmelerdeki ek saatlik ücretleri, dilekçe yazımı gibi resmi evrak hazırlama işlemlerinde avukatların alacakları ücret yeni tarifeye göre olacak.
İşte Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi şöyle;
- Avukatın bürosundaki sözlü danışmanın ilk saati ücreti 3 bin 500 lira, takip eden her saat 1500 lira artacak.
- Büro dışındaki yerlerde sözlü danışma ücreti 6 bin lira, takip eden her saat 3 bin lira artacak.
- Resmi evrak hazırlama (dilekçe, ihbarname, ihtarname) 4 bin 500 lira
- Kira sözleşmesi ve benzeri belgeler 6 bin lira
- Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanması 24 bin lira
- Şirket ana sözleşmeleri, şirketlerin devirleri ile birleşmeleri ticari sözleşmelerde 16 bin lira
- Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler 18 bin lira
- Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler 80 bin lira
- Sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 25 bin lira
- Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler 8 bin lira
- Sulh hukuk mahkemelerindeki davalar 18 bin lira
- Sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar 13 bin 500 lira
- Asliye mahkemelerindeki davalar 30 bin lira
- Tüketici mahkemelerindeki davalar 15 bin lira
- Fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar 40 bin lira
- Ağır ceza mahkemelerindeki davalar 48 bin lira
- Yargıtay’daki ilk derece davalar 46 bin 500 lira
- Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen duruşmalar 28 bin lira