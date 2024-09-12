Son dönemlerde Türkiye’de emeklilik sisteminin değişeceğine yönelik farklı iddialar konuşuluyordu. Bu iddialara yönelik yeni açıklama bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal güvenlik sisteminde değişiklik yapılmasının planda olmadığını söylerken, emeklilik sistemine ek olarak tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin getirileceğini söyledi.

“Yanlış Algı”

Gündemde yanlış bir algının da olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emeklilik sisteminde iyileştirmelerin olabileceğini ancak emeklilik sisteminin değişmesi gibi bir durumun bulunmadığını söyledi. Sözleriyle bu konudaki duruma açıklık getiren Yılmaz, sadece tamamlayıcı emeklilik sistemi ile emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Açıklamalarında emekli maaşlarına yönelik de detaylara değinen Yılmaz, enflasyonun iki katı kadar zam yapıldığını söyledi. “Emeklilerimize yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun 2 katı kadar artış sağladık. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktalayan Yılmaz, kontrol altına alınan enflasyon ile birlikte ekonomik alanda iyileşmenin yaşanacağını iade etti.