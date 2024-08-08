Emeklilik sistemiyle ilgili düzenlemeler devam ediyor. Türkiye’de yepyeni bir sistem üzerinden emeklilikte çözüm sunmak isteyen hükümet, daha çok çalışana daha yüksek emekli maaşı vermeyi hedefliyor. Ayrıca yeni düzenleme ile bugüne kadar yaşanan sorunların da ortadan kaldırılması, emeklilik sisteminin bir programa oturtulması amaçlanıyor.

Erken Emeklilik Yaygınlaştı

Türkiye’de emeklilik sistemlerindeki problemler nedeniyle erken emekliliğin önü açıldı. Normal ekonomik programda 4 çalışana 1 emeklinin düşmesi gerekirken Türkiye’de 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bu da emekli maaşları ve emeklilere yönelik ödemelerde ciddi bir bütçe harcamasının yapılmasına neden oluyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına ise yeni emeklilik sistemi ve programı için çalışmalar başlatılmış durumda. Erken emekliliğin önünün büyük oranda kapatılması adına yapılacak çalışmalar, bundan sonraki süreçteki emeklilik sistemlerinde yeni bir dönemi başlatacak.

Tüm Emekliler Aynı Maaşı Alıyor

3600 prim günü ile emekli olan ve 9000 prim günü ile emekli olan vatandaşların 12.500 TL maaş alması da arada ciddi bir haksızlığın olmasına neden oluyor daha çok çalışan kişi ile daha az çalışan kişinin aynı maaşı almasına yönelik tepkiler sosyal medyada gündem olmuştu. Bu duruma da çözüm bulmak isteyen hükümet, çalışılan gün sayısına göre emekli maaşlarında kademeli bir artış yapılmasını öngörüyor

Emeklilik sisteminde şu anda; sigortalının çalışırken ödediği primler, üç dönem için aylık bağlama oranları, önceki yılın güncelleme katsayısı, önceki yılın enflasyon oranı ve önceki yıl büyümenin yüzde 30’u ve içinde bulunulan yılın enflasyon artışları göz önünde bulunduruluyor. Ancak 2024 yılında emeklilik düşünen bir kişi dosyasını 2025 artışlarından sonra verdiğinde daha yüksek maaş alabiliyor.

Şimdi ise yeni emeklilik sistemi ile tüm bunların önüne geçilecek. Hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemelerden bazı detaylar şöyle;