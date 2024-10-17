Kim West Uyku Eğitimi’nin ödül alması tüm dünyada ilgi görmesini sağladı. Bebeklerin en sağlıklı şekilde uyku alışkanlığı kazanması için geliştirilen Kim West metodu, bebeğin kendi kendien uyumasını ve küçük yaşlardan itibaren en doğru, sağlıklı bir şekilde uyku uyumasını sağlıyor.

Kim West Uyku Eğitimi Nedir?

Kim West Uyku Eğitimi, çocukların uyaran olmadan kendi başına uyumasını öğreten bir sistemdir. Bebeklerin uykuya dalmasında sallama, emzirme, sütle uyuma ya da ebeveynlerin yanında uyuması yaygın durumda. Ancak bu sağlıksız durumları ortadan kaldırmak adına geliştirilen Kim West Uyku Eğitimi, tüm bu sorunları ortadan kaldırırken ailelerin daha iyi ve sorunsuz bir hayat yaşamasını sağlıyor. Çocukların uyku alışkanlığında en ideal yol olarak görülen ve dünyaca ünlü otoriterlerden de onay almayı başaran sistem, 6 ay üzerindeki çocuklar için öneriliyor.

Kim West Uyku Eğitimi Nasıl Uygulanır?

Çocuklar için genellikle yatağa yatırarak ağlaya ağlaya uyumasını tercih eden aileler, çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik problemlerine yol açıyor. Kim West Uyku Eğitimi ise uygulanan metotlar ile çocukların uyku alışkanlıklarını kolay bir şekilde kazanmasını sağlıyor. Aile terapisti Kim West tarafından kaleme alınan İyi Uykular, Tatlı Rüyalar El Kitabı ile tanıtımı yapılan sistem, kısa süre içerisinde olumlu dönüşler almayı başardı. Uygulamaya başlayan aileler, 2. günden itibaren sonuçları görebileceği için ebeveynler bu sisteme geçiş yapmaya başladı.

Kim West Uyku Eğitimi yöntemine öne çıkan bazı detaylar şöyle;